29 Mart 2026
“Sabah” - “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxır

29 Mart 2026 18:58
Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində reallaşacaq “Sabah” - “Qarabağ” qarşılaşmasının biletləri satışa çıxarılır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azarkeşlər turnirin ən maraqlı oyunlarından biri üçün biletləri həm onlayn, həm də birbaşa kassa vasitəsilə əldə etmək imkanı qazanacaqlar.

Biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq müəyyənləşib. Qiymətlər 5, 10 və 20 manat aralığında dəyişir. Futbolsevərlər sabah saat 15:00-dan etibarən “iTicket.az” saytı vasitəsilə onlayn qaydada biletləri ala bilərlər. Oyun günü isə biletlərin həm onlayn, həm də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassalarında satışı təşkil olunacaq.

Təşkilatçılar azarkeşlər üçün vacib bir qeydi də diqqətə çatdırıblar. Belə ki, stadionun qapıları matçın start fitindən 120 dəqiqə əvvəl azarkeşlərin üzünə açılacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qismət Alıyev: “Azarkeşləri sevindirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”
19:11
Futbol

Qismət Alıyev: “Azarkeşləri sevindirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

Milli komandanın müdafiəçisi Syerra-Leone ilə oyun öncəsi iddialı danışıb
“Tottenhem” yenidən baş məşqçisiz qaldı
18:38
Futbol

“Tottenhem” yenidən baş məşqçisiz qaldı

İqor Tudorla müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam veril
Polşa futbol çempionatında inqilabi yenilik
18:32
Futbol

Polşa futbol çempionatında inqilabi yenilik

Ofsaydın müəyyən edilməsi üçün yeni sistem tətbiq olunacaq
AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO
17:37
Futbol

AFFA nümayəndələri futbolda sosial məsuliyyəti müzakirə ediblər - FOTO

Azərbaycanlı mütəxəssislər Rusiya Futbol İttifaqının təşkil etdiyi beynəlxalq seminara qatılıblar
“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə
17:31
Futbol

“Mançester Siti”dən transfer bazarına 220 milyonluq həmlə

Sandro Tonali və Elliot Anderson hədəfdədir
AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO
17:19
Futbol

AFFA-da məşqçi hazırlığı: UEFA C kursu yekunlaşıb - FOTO

Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində sonuncu mərhələnin məşğələləri keçirilib

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub
26 Mart 20:36
Qış idman növləri

Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən finala vəsiqə qazana bilməyib