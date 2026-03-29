“Sabah” - “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxır

Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində reallaşacaq “Sabah” - “Qarabağ” qarşılaşmasının biletləri satışa çıxarılır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azarkeşlər turnirin ən maraqlı oyunlarından biri üçün biletləri həm onlayn, həm də birbaşa kassa vasitəsilə əldə etmək imkanı qazanacaqlar.
Biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq müəyyənləşib. Qiymətlər 5, 10 və 20 manat aralığında dəyişir. Futbolsevərlər sabah saat 15:00-dan etibarən “iTicket.az” saytı vasitəsilə onlayn qaydada biletləri ala bilərlər. Oyun günü isə biletlərin həm onlayn, həm də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kassalarında satışı təşkil olunacaq.
Təşkilatçılar azarkeşlər üçün vacib bir qeydi də diqqətə çatdırıblar. Belə ki, stadionun qapıları matçın start fitindən 120 dəqiqə əvvəl azarkeşlərin üzünə açılacaq.