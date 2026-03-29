29 Mart 2026
AZ

Mirça Luçeskudan qorxulu xəbər: Məşq öncəsi yerə yıxıldı

Futbol
Xəbərlər
29 Mart 2026 15:11
74
Rumıniya futbol millisinin baş məşqçisi Mirça Luçeskunun halı yenidən pisləşib.

İdman.Biz Rumıniya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, martın 31-də Slovakiya ilə keçiriləcək yoldaşlıq oyununa hazırlıq zamanı təcrübəli mütəxəssisin halı qəfil pisləşib və 80 yaşlı baş məşqçiyə ilk müdaxiləni milli komandanın tibbi heyəti edib. Daha sonra o, təcili yardımla Buxarestdəki xəstəxanalardan birinə çatdırılıb.

Federasiya Luçeskunun vəziyyətinin hazırda stabil olduğunu açıqlayıb:

“Son məşqdən əvvəl keçirilən texniki toplantı zamanı Mirça Luçesku özünü pis hiss edib. Milli komandanın tibbi heyəti dərhal müdaxilə edib və çağırış əsasında iki təcili

yardım briqadası əraziyə gəlib. Tibbi protokollara uyğun olaraq və hər hansı riski aradan qaldırmaq məqsədilə baş məşqçi ətraflı müayinə üçün xəstəxanaya göndərilib”.

Rumıniya mətbuatında yayılan bəzi xəbərlərdə təcrübəli mütəxəssisin ürək tutması keçirdiyi iddia edilsə də, digər mənbələr bunun sadəcə təzyiq düşməsi olduğunu qeyd edirlər. Hələlik Luçeskunun səhhəti ilə bağlı dəqiq diaqnoz rəsmən təsdiqlənməyib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də Luçesku eyni vəziyyətlə üzləşdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Xatırladaq ki, Mirça Luçesku karyerası ərzində "Qalatasaray", "Beşiktaş", "Şaxtyor" (Donetsk) və Türkiyə milli komandası kimi önəmli kollektivləri çalışdırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır
15:53
Futbol

Ramil Şeydayev Türkiyəyə qayıdır

Hücumçu “Qarabağ”da gözləntiləri doğrultmayıb
“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO
15:40
Futbol

“Barselona”nın bazasında “Monako” dueti: Pol Poqba və Ansu Fati məşqdə - FOTO

Beynəlxalq fasilədən yararlanan futbolçular “Ciutat Esportiva”da fiziki hazırlıq keçiblər
Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad
14:43
Futbol

Babək Quliyevə UEFA-dan növbəti etimad

Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çalışacaq
“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır
13:11
Futbol

“Qarabağ”da legioner sınağı: Nigeriyalı və amerikalı gənclər baxışdadır

Aftandil Hacıyevin Nigeriya səfəri bəhrəsini verir
“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi
12:42
Futbol

“Qalatasaray”dan Amadu Onana sürprizi

“Sarı-qırmızılar” “Aston Villa”nın 45 milyon avroluq ulduzu üçün hərəkətə keçib
Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub
12:23
Futbol

Kadinin “Qarabağ”dakı gələcəyi bəlli olub

Braziliyalı ulduz Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında qalmağa qərar verib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq