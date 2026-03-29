Neymar DÇ-2026 ilə bağlı radikal qərar verib

Braziliyanın “Santos” futbol komandasının hücumçusu Neymar 2026 Dünya Çempionatında Braziliya milli komandasının heyətinə düşmək üçün oyun qrafikində ciddi dəyişiklik etməyə hazırlaşır.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu yeni zədə riskini azaltmaq üçün yayın əvvəlinə qədər klubun səfər oyunlarında iştirak etməmək niyyətindədir.
Məlumata görə, ötən il aldığı ağır zədənin fəsadlarından ehtiyatlanan ulduz oyunçu fiziki yükü minimuma endirmək istəyir. Onun sərəncamında cəmi yeddi ev oyunu var ki, bu müddətdə millinin baş məşqçisi Karlo Ançelottini hazır olduğuna inandırmalıdır.
Qeyd edək ki, millinin dünya çempionatı üçün yekun heyəti mayın 18-də açıqlanacaq. Bir müddət əvvəl Ançelottinin Neymarı yoldaşlıq görüşləri üçün heyətə daxil etməməsi mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu.