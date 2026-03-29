"Qarabağ"ın məşhur azarkeşi Zəfər Hacılı vəfat edib - FOTO

29 Mart 2026 09:48
“Qarabağ” futbol klubunun tanınmış azarkeşi və sosial şəbəkələrin aktiv istifadəçisi Zəfər Hacılı dünyasını dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mərhum vəfatından üç gün əvvəl öz sosial şəbəkə hesabında səhhətinin ağır olması ilə bağlı paylaşım etmişdi. Z.Hacılı şiddətli öskürək, boğulma tutmaları və nəfəs darlığı səbəbindən təcili tibbi yardıma müraciət etdiyini bildirmişdi.

O, paylaşımında vəziyyətinin kritik olduğunu və nəfəs almaqda ciddi çətinlik çəkdiyini vurğulamışdı. Bildirmişdi ki, gələn tibbi heyət saturasiyanı ölçsə də və nəticə çox aşağı çıxsa da, onu xəstəxanaya yerləşdirməkdən imtina ediblər. Tibbi personal ona temperaturu yüksək olmadığı halda xəstəxananın qəbul etməyəcəyini və geri qaytaracağını deyib.

Zəfər Hacılı paylaşımında bu hadisə ilə bağlı ciddi araşdırma aparılmasını tələb etmişdi.

Məsələ ilə bağlı artıq müvafiq dövlət qurumuna sorğu ünvanlanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Milan” serbiyalı istedadı heyətinə qatır
09:33
Futbol

“Milan” serbiyalı istedadı heyətinə qatır

19 yaşlı Andrey Kostiç tibbi müayinədən keçmək üçün İtaliyadadır
“Bavariya” heyətini “Çelsi”nin müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Bild
09:08
Dünya futbolu

“Bavariya” heyətini “Çelsi”nin müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Bild

Alman klubu ötən qış oyunçunu fəal şəkildə izləyib
Kay Haverts: “Gələcəyimi “Arsenal”da görürəm”
08:10
Dünya futbolu

Kay Haverts: “Gələcəyimi “Arsenal”da görürəm”

Haverts 2023-cü ildən “Arsenal”da oynayır
Hakimlər komitəsi “Real”ın Valverde görə apellyasiya şikayətini rədd edib
07:15
Dünya futbolu

Hakimlər komitəsi “Real”ın Valverde görə apellyasiya şikayətini rədd edib

Valverde “Real Madrid”in La Liqada 30-cu turda “Malyorka”ya qarşı oyununu buraxacaq
“Barselona” Alvaresin “Atletiko”ya transfer üçün təzyiq göstərəcəyinə inanmır
06:14
Dünya futbolu

“Barselona” Alvaresin “Atletiko”ya transfer üçün təzyiq göstərəcəyinə inanmır

Bu mövsüm argentinalı bütün turnirlərdə 44 oyunda meydana çıxıb
Məhəmməd Salah “Liverpul”la qazandığı kuboklarla şəklini paylaşıb
05:15
Dünya futbolu

Məhəmməd Salah “Liverpul”la qazandığı kuboklarla şəklini paylaşıb - FOTO

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib