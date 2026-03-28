28 Mart 2026
28 Mart 2026 18:20
Azərbaycanın Syerra Leone ilə matçda kimlərdən çəkinməlidir? – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bazar ertəsi, 30 mart tarixində, Azərbaycan millisinin futbol komandası “FIFA Series – 2026” çərçivəsində ikinci oyununu keçirəcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, milli komanda Sumqayıtda Syerra Leone yığması ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

Sent-Lüsiya ilə keçirilən və meydan sahiblərinin 6:1 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatan oyundan fərqli olaraq, Syerra-Leone ilə qarşılaşma Ayxan Abbasovun yetirmələri üçün asan keçməyəcək. Afrika yığması Bakıya Avropa klublarında çıxış edən bir qrup legioner gətirib və məhz onlar Azərbaycan komandasına ən böyük problemləri yarada bilər.

Rəqibin heyətində ən statuslu futbolçu Fransa Liqa 1-də “Mançester Siti”dən icarə əsasında “Nitsa”da çıxış edən mərkəz müdafiəçisi Djumə Ba hesab olunur. O, xüsusilə standart vəziyyətlərdə və hava mübarizəsində təhlükəlidir, burada fiziki üstünlüyündən istifadə edə bilir.

Hücum xəttində iki futbolçu xüsusilə fərqlənir. Sullay Kaykay İngiltərə Futbol Liqasının İkinci Liqasında (“Kembric Yunayted”) çıxış edir və cari mövsümdə komandasının əsas oyunçularından biridir. “Çarlton”dan icarə əsasında həmin liqada (“Uolsoll”) oynayan Daniel Kanu yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirir və Syerra Leone millisinin əsas hücum silahı hesab olunur.

Yarımmüdafiə xəttində İngiltərə Futbol Liqasının Birinci Liqasında (“Linkoln Siti”) çıxış edən Kamil Konte mühüm rol oynaya bilər. O, müdafiədən hücuma keçidə cavabdehdir və komandasının oyun tempini müəyyən edə bilir.

İtaliya Seriya C-də çıxış edən “Kasertana” klubunun futbolçusu Yaya Kallon da xüsusi diqqətə layiqdir. Mövcud klub səviyyəsinə baxmayaraq, o, daha güclü liqalarda – o cümlədən “Cenoa” və “Verona”da çıxış təcrübəsinə malikdir ki, bu da onu fərdi ustalığı ilə təhlükəli edir.

Beləliklə, Syerra Leone millisi dünya səviyyəli məşhur adlara sahib olmasa da, Avropa klublarında oynayan bir neçə futbolçudan ibarət balanslaşdırılmış heyətə malikdir. Azərbaycan üçün əsas vəzifə hücumda Kanu və Kaykayın neytrallaşdırılması, Konteyə qarşı orta sahəyə nəzarət və standart vəziyyətlərdə maksimum diqqətli olmaqdır, çünki burada Djumə Ba təhlükə yaradır.

