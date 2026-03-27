Yeni Kaledoniya millisinin hədiyyəsi meydanda gərginlik yaradıb - FOTO

Yamayka futbol millisinin kapitanı Yeni Kaledoniya yığması ilə oyundan əvvəl rəqiblərin təqdim etdiyi hədiyyəni qəbul etməkdən qorxub. O, ənənəvi oyma şpilin daxilində ruhların olduğunu düşünərək hədiyyəni götürmək istəməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yalnız baş hakimin müdaxiləsindən sonra kapitanı əşyanın təhlükəsiz olduğuna inandırmaq mümkün olub.
“Fleş-fatye” adlanan bu ucluq ada daxmalarının üzərinə quraşdırılan ənənəvi bir simvoldur.
Qeyd edək ki, bu əşya əcdadların ruhları ilə bağlıdır və yerli rəhbərlərin təbəələri üzərindəki hakimiyyətini simvolizə edir. Hətta bu şpil Yeni Kaledoniyanın milli bayrağının üzərində də əks olunub.
Matçın yekun hesabı isə heç bir “sehrin” olmadığını sübut edib. Yamayka rəqibinə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.