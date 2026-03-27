Rəşad Eyyubov: “İkinci hissədə komanda bir az rahatlaşdı”

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin ən böyük problemi standart vəziyyətlərdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Rəşad Eyyubov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Məşqçi Bakıda Portuqaliyanın U-21 yığmasına 0:4 hesabı ilə uduzduqları Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
“Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir. Belə epizodlardan 3 qol buraxdıq. Birinci hissəyə görə oyunçulara təşəkkür edirəm. İkinci yarıda isə yaxşı oynamadıq”, - Eyyubov deyib.
Onun sözlərinə görə, qarşılaşmanın ilk yarısında oyunçuların matça köklənməsi yüksək səviyyədə olub: “İkinci hissədə təəssüf ki, bunu itirdik. Komanda bir az rahatlaşdı”.