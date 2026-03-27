Rəşad Eyyubov: “İkinci hissədə komanda bir az rahatlaşdı”

27 Mart 2026 18:27
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin ən böyük problemi standart vəziyyətlərdir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Rəşad Eyyubov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Məşqçi Bakıda Portuqaliyanın U-21 yığmasına 0:4 hesabı ilə uduzduqları Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir. Belə epizodlardan 3 qol buraxdıq. Birinci hissəyə görə oyunçulara təşəkkür edirəm. İkinci yarıda isə yaxşı oynamadıq”, - Eyyubov deyib.

Onun sözlərinə görə, qarşılaşmanın ilk yarısında oyunçuların matça köklənməsi yüksək səviyyədə olub: “İkinci hissədə təəssüf ki, bunu itirdik. Komanda bir az rahatlaşdı”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının vaxtında dəyişiklik edilib
18:36
Futbol

Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının vaxtında dəyişiklik edilib - YENİLƏNİR

Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qolsuz heç-heçə edib - YENİLƏNİB
15:11
Futbol

Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qolsuz heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Komanda martın 30-da Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək
Ağasəlim Mircavadov: “Ayxan Abbasovun bütün futbolçulara şans verəcəyini düşünürəm”
13:24
Futbol

Ağasəlim Mircavadov: “Ayxan Abbasovun bütün futbolçulara şans verəcəyini düşünürəm”

O bildirib ki, baş məşqçinin futbolçu seçiminə hörmətlə yanaşıram
Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunub
26 Mart 22:06
Milli komanda

Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunub - FOTO

Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif təmrinləri yerinə yetiriblər
Millinin baş məşqçisi: “Uşaq futboluna baxış dəyişməlidir”
26 Mart 19:14
Milli komanda

Millinin baş məşqçisi: “Uşaq futboluna baxış dəyişməlidir”

Abbasovun sözlərinə görə, problemlərdən danışanda heç kimin xoşuna gəlmir

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq