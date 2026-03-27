“Xəzər-Lənkəran”ın sabiq məşqçisi demensiya ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

İspaniyanın “Real Madrid” və artıq fəaliyyət göstərməyən Azərbaycan futbol klubu “Xəzər Lənkəran”ın sabiq baş məşqçisi Con Toşak demensiyadan əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumatları təkzib edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mütəxəssisin ilk nikahdan olan oğlu Kameron Toşak mediaya açıqlamasında atasının guya “demensiya ilə mübarizə apardığını” bildirib.
Lakin Toşakın həyat yoldaşı Mai Anqulo bu sözləri operativ şəkildə təkzib edib. O vurğulayıb ki, Kemeron iki ildir atasını görmür və onunla yalnız telefon vasitəsilə əlaqə saxlayır. Onun sözlərinə görə, səhhətdə yaranan problemlər demensiya ilə deyil, keçirdiyi COVID-19-un fəsadları ilə bağlıdır.
Con Toşak özü də məsələyə aydınlıq gətirmək qərarına gəlib. O, “El Mundo” nəşrinin jurnalistini Kataloniyanın Besalu şəhərində yerləşən evinə dəvət edərək vəziyyəti yumorla şərh edib:
“Demensiya? Hələ ki, yox! Vura bilmədiyim bütün qolları unutmuşam, amma vurduqlarımı çox yaxşı xatırlayıram”.
Qeyd edək ki, Toşak məşqçi karyerası ərzində 1999-cu ildə “Real Madrid”ə, 2013-cü ildə isə “Xəzər-Lənkəran”a rəhbərlik edib. Lənkəran klubu hazırda fəaliyyət göstərmir və 2016-cı ildə rəsmi şəkildə fəaliyyətini dayandırıb.
Bundan əlavə, Con Toşak 2005–2010-cu illərdə Uels millisinin baş məşqçisi olub. Bu müddətdə onun komandası Azərbaycan yığması ilə üç dəfə qarşılaşıb – DÇ-2006-nın seçmə mərhələsində uelslilər 2:0 hesabı ilə qalib gəlib, DÇ-2010-un seçmə oyunlarında isə iki dəfə 1:0 hesabı ilə üstün olublar.