Yeddi illik sükutdan sonra tarixi qələbə

Eritreya futbol millisi təxminən yeddi ildən sonra ilk matçına çıxıb və dərhal böyük sürprizə imza ataraq Esvatini yığmasına 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2020-ci ildən bəri oynamayan və 19 ildən sonra Afrika Kubokunun təsnifat mərhələsinə qayıdan komandanın bu oyunu ətrafında bir neçə maraqlı fakt diqqət çəkib. Belə ki, millinin baş məşqçisi cəmi iki həftə əvvəl təyin olunub. Komandanın heyəti əsasən Avropa və Avstraliyadan olan oyunçulardan təşkil edilib. Bundan əlavə, ölkədə uyğun stadionun olmaması səbəbindən qarşılaşma Mərakeşdə keçirilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futbol üzrə U-21 millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
17:04
Futbol

Futbol üzrə U-21 millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
UEFA Çempionlar Liqasının final saatı məlum oldu
16:45
Futbol

UEFA Çempionlar Liqasının final saatı məlum oldu

Avropanın tacı Budapeştdə sahibini tapacaq
Karib dənizinin “Piton Boys”ları: Azərbaycanın rəqibi haqqında bilməli olduqlarınız - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:12
Futbol

Karib dənizinin “Piton Boys”ları: Azərbaycanın rəqibi haqqında bilməli olduqlarınız - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Ayxan Abbasovun yetirmələri KONKAKAF rekordçusunun çalışdırdığı komanda ilə üz-üzə gələcək
“Fənərbağça” ulduz futbolçu ilə yollar birdəfəlik ayrır
15:27
Futbol

“Fənərbağça” ulduz futbolçu ilə yollar birdəfəlik ayrır

Zədələr və qeyri-sabit performans məşqçilər korpusunun səbrini daşdırıb
Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qolsuz heç-heçə edib - YENİLƏNİB
15:11
Futbol

Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qolsuz heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Komanda martın 30-da Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək
Luis Enrike “Mançester Yunayted”in təklifini qəbul etməyib
14:57
Futbol

Luis Enrike “Mançester Yunayted”in təklifini qəbul etməyib

İspaniyalı mütəxəssis PSJ ilə müqaviləsini uzadacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir