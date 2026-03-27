Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qarşılaşacaq

Bu gün 17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu çərçivəsində ikinci oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, B liqasının ikinci qrupunda yer alan millimiz Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində Litva yığması ilə qarşılaşacaq.
“Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi”ndə keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlanacaq.
Qarşılaşmanı Türkiyə və Bolqarıstandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
27 mart
13:00. Litva (U-17) – Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Ozan Ergün (Türkiyə)
Baş hakimin köməkçiləri: Murat Altan (Türkiyə), Todor Vukov (Bolqarıstan)
Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)
Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi