27 Mart 2026 10:54
“Sent-Lüsiyaya da uduzsaq, o zaman ümumiyyətlə niyə futbol oynayırıq?” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan millisi 11 aprel 2024-cü ildən – Macarıstanda Qazaxıstanı 3:2 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundan sonra qələbə üzünə həsrətdir.

Bəs bu gün “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində Azərbaycan və Sent-Lüsiya yığmaları arasında keçiriləcək qarşılaşma millimizin uğursuz seriyasına son qoyacaqmı?

İdman.Biz bu sualla ölkə futbolunun ən yaxşı hücumçularından biri olmuş Nazim Suleymanova müraciət edib.

“Fikrimcə, bu gün millimiz nəhayət qalib gələcək və artıq demək olar ki, iki ilə yaxın davam edən bu uğursuz seriyaya son qoyacaq. Əminəm ki, futbolçular da anlayırlar: rəqibə hörmətlə yanaşsaq da, Sent-Lüsiyanı məğlub etməməyə onların sadəcə haqqı yoxdur. Əgər biz bu komandaya da uduzsaq, onda ümumiyyətlə niyə futbol oynayırıq? Ümid edirəm ki, doğma Sumqayıtımda futbolçularımız stadionu başıuca tərk edəcəklər”, - deyə Nazim Süleymanov bildirib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan - Sent-Lüsiya oyunu bu gün saat 19:00-da Sumqayıtdakı Mehdi Huseynzadə adına Stadium keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tomas Tuxel səs-küylü qərarından danışıb
10:42
Futbol

Tomas Tuxel səs-küylü qərarından danışıb

Baş məşqçi Trentlə telefon danışığının detallarını və sağ cinahdakı yeni seçimlərini açıqlayıb
DÇ-2026-ya vəsiqə uğrunda amansız mübarizə
10:12
Futbol

DÇ-2026-ya vəsiqə uğrunda amansız mübarizə

Həlledici cütlüklər bəlli oldu
Rebrov Ukraynanın İsveçə məğlubiyyəti şərh etdi və "Arsenal"ın futbolçusunu təriflədi
10:05
Futbol

Rebrov Ukraynanın İsveçə məğlubiyyəti şərh etdi və "Arsenal"ın futbolçusunu təriflədi

Ukrayna millisi DÇ-2026 pley-offunda mübarizəni dayandırdı
Azərbaycanın U-21 millisi Bakıda Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq
09:45
Futbol

Azərbaycanın U-21 millisi Bakıda Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq

Görüş saat 15:00-da başlayacaq
Donald Trampı qəzəbləndirən müğənni DÇ-2026-nın açılışında çıxış edəcək
09:31
Futbol

Donald Trampı qəzəbləndirən müğənni DÇ-2026-nın açılışında çıxış edəcək

Superbouldakı çıxışı ilə diqqət çəkən Bad Bunny bu dəfə Meksikada səhnəyə çıxacaq
Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq
09:20
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq

Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir