Markos Lyorente ona “lənət şeytana” dedirdən hücumçudan danışıb

İspaniyanın “Atletiko” futbol komandasının təcrübəli müdafiəçisi Markos Lyorente karyerası ərzində qarşılaşdığı ən çətin rəqiblər barədə açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, rəqibləri arasında xüsusilə Lamin Yamalı fərqləndirib.
“Vinisiusla ("Real"ın sol cinah hücumçusu) az-çox bacarıram. Sözün düzü, indiyə qədər kiminsə mənə böyük problemlər yaratdığı anlar olmayıb. Amma digər cinahda Yamalı ("barselona"nın sağ cinah hücumçusu) görəndə düşünürəm ki, lənət şeytana, yaxşı ki, ona qarşı oynamıram. Əgər o mənə qarşı oynasaydı, vəziyyətim çox ağır olardı”, - Lyorente vurğulayıb.