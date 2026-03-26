Yaxın Şərqdəki gərginlik idmana da sıçradı

Asiya Futbol Konfederasiyası (AFK) Yaxın Şərqdə yaranmış gərgin vəziyyətlə əlaqədar Asiya Kubokunun püşkatma mərasimini təxirə salmaq qərarına gəlib.
İdman.Biz qurumun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, 24 komandanın iştirakı ilə Səudiyyə Ərəbistanında baş tutacaq turnirin püşkatması aprelin 11-də Ər-Riyadda planlaşdırılmışdı. Lakin təhlükəsizlik mülahizələrinə görə bu vacib tədbirin vaxtı qeyri-müəyyən müddətə dəyişdirilib.
Qitənin ən mötəbər futbol yarışı 2027-ci il yanvarın 7-dən fevralın 5-dək Səudiyyə Ərəbistanında keçirilməlidir.