25 Mart 2026
Azərbaycan klubunu çalışdırmış mütəxəssisdə ciddi xəstəlik aşkarlanıb

25 Mart 2026 19:14
Azərbaycan klubunu çalışdırmış mütəxəssisdə ciddi xəstəlik aşkarlanıb

“Liverpul”un və Uelsin əfsanəsi Con Toşakın oğlu Kemeron atasına demensiya diaqnozu qoyulduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Toşak 2013-cü ildə Azərbaycan çempionatında çıxış edən “Xəzər Lənkəran” klubuna da baş məşqçilik edib.

Qeyd edək ki, “Xəzər Lənkəran” klubu 2016-cı ildən fəaliyyətini dayandırıb.

“Bu, dəhşətli bir xəstəlikdir. Qısamüddətli yaddaş itkisi ilə qarşılaşırıq - demək olar ki, hər gün onunla danışıram və nahardan sonra danışsaq, o, həmin səhər də danışdığımızı xatırlamaya bilər."

Amma ondan “Liverpul”da, “Real Madrid”də keçirdiyi vaxtlar barədə soruşsam, o, mənə bu barədə ətraflı danışacaq”, - Kemeron deyib.

77 yaşlı mütəxəssis “Liverpul”da təxminən 250 oyun keçirib və ölkəsini beynəlxalq səviyyədə 40 dəfə təmsil edib.
Toşak həmçinin iki dəfə Uels milli komandasını məşq etdirib və 1989-cu ildən 1990-cı ilə qədər “Real Madrid”i idarə edib.

İdman.Biz
