Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”

25 Mart 2026 17:23
“Milliyə dəvət olunan qapıçılar əvvəlki toplanışlarda da yığmaya cəlb olunublar”.

Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı Fərhad Vəliyev deyib.

O 3 aydır meydana çıxmayan Şahruddin Məhəmmədəliyevin milliyə dəvət almasına münasibət bildirib.

“Şahruddin Məhəmmədəliyev uzun müddət zədədən əziyyət çəksə də, bildiyim qədər artıq məşqlərə başlayıb. Fikrimcə, çağrılan hər bir qapıçı milliyə layiqdir. Şahruddin yığmanın əsas qapıçısıdır. Buna görə də dəvət alıb. Yusif İmanov “Kəpəz”də stabil çıxış edir. Məncə, onu da heyətə cəlb etmək olardı. Təbii ki, baş məşqçinin qərarıdı, hörmətlə yanaşırıq”, - deyə sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası martın 27-də Sent Lüsiya, 30-da isə Syerra- Leone yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 19:00-da başlayacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı
18:13
Futbol

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı

Kataloniya klubu 75 milyonluq hücumçunu siyahıya daxil edib
FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı
17:52
Futbol

FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı

67,5 milyon fanatı olan Türkiyə təmsilçisi “Mançester Siti”ni geridə qoyub
Ronaldodan Neymarla bağlı Ançelottiyə çağırış
17:45
Futbol

Ronaldodan Neymarla bağlı Ançelottiyə çağırış

Braziliya yığmasının sabiq ulduzu hücumçunun komandaya böyük fayda verəcəyinə əmindir
“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:34
Futbol

“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli mütəxəssis çempionluq yarışında vəziyyəti dəyərləndirib
Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?
17:10
Futbol

Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?

Forvard “Porto”nun prezidenti ilə görüşüb

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı
16:59
Futbol

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı

Qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb