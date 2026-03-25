Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”

“Milliyə dəvət olunan qapıçılar əvvəlki toplanışlarda da yığmaya cəlb olunublar”.
Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı Fərhad Vəliyev deyib.
O 3 aydır meydana çıxmayan Şahruddin Məhəmmədəliyevin milliyə dəvət almasına münasibət bildirib.
“Şahruddin Məhəmmədəliyev uzun müddət zədədən əziyyət çəksə də, bildiyim qədər artıq məşqlərə başlayıb. Fikrimcə, çağrılan hər bir qapıçı milliyə layiqdir. Şahruddin yığmanın əsas qapıçısıdır. Buna görə də dəvət alıb. Yusif İmanov “Kəpəz”də stabil çıxış edir. Məncə, onu da heyətə cəlb etmək olardı. Təbii ki, baş məşqçinin qərarıdı, hörmətlə yanaşırıq”, - deyə sport24.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası martın 27-də Sent Lüsiya, 30-da isə Syerra- Leone yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 19:00-da başlayacaq.