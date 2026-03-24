Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi

Türkiyənin “Qalatasaray” komandasının ulduz futbolçusu Mauro İkardi şəxsi həyatındakı çətinliklərdən sonra indi də Türkiyədə icra işləri ilə gündəmə gəlib. Argentinalı hücumçunun köhnə ev sahibi tərəfindən məhkəməyə verildiyi məlum olub.
İdman.Biz “Milliyet” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, İkardi Göktürkdə Vanda Nara ilə birlikdə yaşadığı, aylıq kirayə haqqı 40 min dollar (68 min AZN) olan villanı müqavilə müddəti bitmədən tərk edib. İddiaya görə, futbolçu evi erkən boşaltdığı üçün qalan kirayə məbləğini ödəməyib. Ev sahibi isə bir illik kirayə haqqını tələb edərək hüquqi proses başladıb.
Hazırda İkardiyə qarşı üç ayrı icra sənədi açılıb. Digər bir iddia isə futbolçunun villadan pis istifadə etməsi ilə bağlıdır. Ev sahibi mülkün yenidən qaydaya salınması üçün ciddi xərc tələb olunduğunu bildirərək təzminat iddiası qaldırb. Hazırda tərəflər arasında mediasiya prosesi davam edir, razılıq əldə olunmasa, məsələyə məhkəmə baxacaq.
Qeyd edək ki, İkardinin keçmiş həyat yoldaşı Vanda Nara ilə də Argentinada məhkəmyə çəkişməsi var.