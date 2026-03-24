24 Mart 2026
Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi

24 Mart 2026 12:09
Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi

Türkiyənin “Qalatasaray” komandasının ulduz futbolçusu Mauro İkardi şəxsi həyatındakı çətinliklərdən sonra indi də Türkiyədə icra işləri ilə gündəmə gəlib. Argentinalı hücumçunun köhnə ev sahibi tərəfindən məhkəməyə verildiyi məlum olub.

İdman.Biz “Milliyet” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, İkardi Göktürkdə Vanda Nara ilə birlikdə yaşadığı, aylıq kirayə haqqı 40 min dollar (68 min AZN) olan villanı müqavilə müddəti bitmədən tərk edib. İddiaya görə, futbolçu evi erkən boşaltdığı üçün qalan kirayə məbləğini ödəməyib. Ev sahibi isə bir illik kirayə haqqını tələb edərək hüquqi proses başladıb.

Hazırda İkardiyə qarşı üç ayrı icra sənədi açılıb. Digər bir iddia isə futbolçunun villadan pis istifadə etməsi ilə bağlıdır. Ev sahibi mülkün yenidən qaydaya salınması üçün ciddi xərc tələb olunduğunu bildirərək təzminat iddiası qaldırb. Hazırda tərəflər arasında mediasiya prosesi davam edir, razılıq əldə olunmasa, məsələyə məhkəmə baxacaq.

Qeyd edək ki, İkardinin keçmiş həyat yoldaşı Vanda Nara ilə də Argentinada məhkəmyə çəkişməsi var.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”
12:29
Futbol

Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”

“Real”ın yarımmüdafiəçisi zədədən sonra məşqlərə qayıdıb
“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı
12:16
Azərbaycan futbolu

“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı

O intizam qaydalarını pozduğuna görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən kənarlaşdırılıb
Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi
11:58
Futbol

Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi

İstanbul klubu ulduz futbolçuya görə ciddi təkliflər alır
Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO
11:38
Futbol

Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO

Cinayətlə bağlı yeddi nəfər, o cümlədən məşhur müğənnilər həbs edildi
“Qarabağ”dan sensasion gediş
11:10
Futbol

“Qarabağ”dan sensasion gediş

“İmişli”nin qapıçısı Ağdam klubunun hədəfindədir
Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək
11:03
Futbol

Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ
21 Mart 14:59
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ

Riad Rəfiyev bildirib ki, komandamızın enişi “Şamaxı”ya 2:1 qalib gəldikdən sonra başladı
Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI
21 Mart 13:37
Digər

Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

İdmançıların çıxışları tədbirə xüsusi maraq qatıb