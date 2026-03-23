23 Mart 2026
Viktor Osimhen Türkiyədə klub alır

23 Mart 2026 01:45
Türkiyənin “Qalatasaray” futbol komandasının nigeriyalı hücumçusu Viktor Osimhen futbol dünyasında böyük səs-küyə səbəb olacaq qərar qəbul etməyə hazırlaşır.

İdman.Biz “Afrik Foot” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, dünya şöhrətli forvard Türkiyənin 1-ci Liqa təmsilçisi “İstanbulspor”u satın almaq niyyətindədir.

Məlumata görə, Osimhenin məqsədi sadəcə klub sahibi olmaq deyil, Nigeriya ilə Türkiyə arasında uzunmüddətli futbol körpüsü yaratmaqdır. Layihənin əsasını gənclərin inkişafı və infrastruktur təşkil edəcək. Plana əsasən, ilk növbədə Nigeriyada müasir futbol akademiyası qurulacaq və oradakı istedadlı gənclər erkən yaşda kəşf olunaraq xüsusi hazırlıq keçəcəklər.

Nigeriyada yetişən potensiallı futbolçular təcrübə toplamaq və özlərini Avropa futboluna təqdim etmək üçün “İstanbulspor”a transfer ediləcəklər. Beləliklə, ulduz futbolçu həm ölkəsinin gənc istedadlarına yol açmağı, həm də Türkiyə futboluna yeni bir nəfəs gətirməyi hədəfləyir.

