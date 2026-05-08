8 May 2026
AZ

“Şikayətimizi müzakirə etməyə vaxtları yoxdur” - “Sumqayıt”dan NARAZILIQ

Futbol
Xəbərlər
8 May 2026 15:21
127
“Şikayətimizi müzakirə etməyə vaxtları yoxdur” - “Sumqayıt”dan NARAZILIQ

“Sumqayıt” Futbol Klubu AFFA İntizam Komitəsinin qərarının dəyişəcəyini düşünmür və onlara qarşı qərəz olduğunu əsas gətirərək Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “kimyaçılar”ın mətbuat katibi Zaur Xudiyev açıqlama verib.

Klubun mətbuat katibi bildirib ki, apellyasiya şikayəti etmək niyyətində deyillər:

“Bundan əvvəl də İntizam Komitəsinin qərarları ilə bağlı bir neçə dəfə apellyasiya şikayəti etmişik. Lakin sonuncu dəfə bizə açıq şəkildə bildirildi ki, şikayətimizə baxmaq və müzakirə etmək üçün vaxtları yoxdur. ”Sumqayıt” Futbol Klubunun baş məşqçisi Saşa İliçə “Şamaxı” ilə oyunda baş verən hadisələrə görə 4 oyunluq cəza verilmişdi və həmin vaxt da eyni cavabı almışdıq. Buna görə də hesab edirik ki, apellyasiya verməyin artıq mənası yoxdur. Ümumilikdə İntizam Komitəsinin bizə münasibətinin ədalətli olmadığını düşünürük və bunu artıq qəbul etmişik”.

Qeyd edək ki, AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasının 30-cu turunda “Kəpəz”lə keçirilən matçda baş verən hadisələrə görə “Sumqayıt” klubuna ümumilikdə 10 min manat cərimə tətbiq edib. Klub prezidenti Riad Rəfiyev oyundan sonra hakimlərin otağına daxil olduğuna görə 5000 manat, baş məşqçi Saşa İliç isə qarşılaşmada birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün eyni məbləğdə cəzalandırılıb.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
15:50
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
“Şamaxı”nın futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək
15:49
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək

O, cari mövsümün əvvəlində “Şamaxı”ya keçib

“Mançester Yunayted” Palmer transferindən imtina etdi
15:35
Futbol

“Mançester Yunayted” Palmer transferindən imtina etdi

“Çelsi”nin ulduzu 90 milyon funt qiymətləndirilsə də, mankunianlar başqa mövqelərə yönəlib
Arne Slot üçün təzyiq artır
15:05
Futbol

Arne Slot üçün təzyiq artır

“Liverpul”da titulsuz mövsüm niderlandlı məşqçinin gələcəyini yenidən gündəmə gətirib
AFFA Özbəkistanla futbol sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir - FOTO
14:37
Azərbaycan futbolu

AFFA Özbəkistanla futbol sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir - FOTO

Rəqəmsallaşma, hakimlik və gənclər futbolu prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşib
Ronaldu “Messi” səslərinə ədəbsiz jestlə cavab verdi - VİDEO
14:21
Futbol

Ronaldu “Messi” səslərinə ədəbsiz jestlə cavab verdi - VİDEO

Portuqaliyalı ulduzun “Əl-Şabab” azarkeşlərinə reaksiyası gündəm yaradıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub