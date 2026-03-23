23 Mart 2026
Viktor Osimhen “Fənərbağça” ilə oyuna hazır olacaqmı?

23 Mart 2026 07:36
Viktor Osimhen "Fənərbağça" ilə oyuna hazır olacaqmı?

UEFA Çempionlar Liqasında “Liverpul” ilə keçirilən matçda qolu qırılan Viktor Osimhen barədə həkimlərin rəyi açıqlanıb. Əməliyyat olunacağı üçün 5-6 həftə sahələrdən uzaq qalması gözlənilən nigeriyalı forvardın “Qalatasaray”ın çempionluq yolundakı ən vacib sınağına yetişəcəyi hələ sual altındadır.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, klub rəhbərliyi və tibbi heyətdən sızan məlumatlara görə, 27 yaşlı qolçunun aprelin 26-da keçirilməsi planlaşdırılan “Fənərbağça” derbisində iştirak ehtimalı 90 faizdir. Reabilitasiya dövrünün sürətlə keçəcəyi təqdirdə ulduz futbolçunun həlledici matçda komandasına kömək edə biləcəyi vurğulanır.

Buna baxmayaraq, Viktor Osimhen yaxın həftələrdə keçiriləcək bir neçə vacib qarşılaşmanı buraxmalı olacaq. Onun Superliqada “Trabzonspor”, “Göztepe”, “Kocaelispor” və “Gənclərbirliyi” ilə oyunlarda, həmçinin ölkə kubokunda “Gənclərbirliyi”nə qarşı matçda forma geyinməyəcəyi dəqiqləşib.

Qeyd edək ki, Osimhenin yoxluğunda hücum xəttindəki əsas yükün Mauro İkardinin üzərinə düşəcəyi gözlənilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf
06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb
Xosep Qvardioladan mütləq rekord
05:38
Futbol

Xosep Qvardioladan mütləq rekord

Liqa Kubokunu beşinci dəfə qazanan ilk məşqçi
“Barselona” Alvares üçün Ferran Torres qurban verir
04:45
Futbol

“Barselona” Alvares üçün Ferran Torres qurban verir

Kataloniyalılar dünya çempionunu heyətinə qatmaq üçün “Atletiko”ya mübadilə təklif edəcək
Vinisius Junior: “Oyuna ilk dəqiqələrdən biz nəzarət edirdik”
03:05
Futbol

Vinisius Junior: “Oyuna ilk dəqiqələrdən biz nəzarət edirdik”

Braziliyalı ulduz Madrid derbisindəki qələbəni bütün komandanın və azarkeşlərin əməyi hesab edir
Liqa 1: “Strasbur”dan gərgin “Nant” səfəri - YENİLƏNİB
02:16
Futbol

Liqa 1: “Strasbur”dan gərgin “Nant” səfəri - YENİLƏNİB

Beş qollu dramda qonaqlar əzmkar oyun nümayiş etdiriblər
La Liqa: Madriddəki dramatik derbidə beş qol vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
02:04
Futbol

La Liqa: Madriddəki dramatik derbidə beş qol vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Real” azlıqda qalsa da, “Atletiko”ya qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib