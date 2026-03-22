Nəriman Axundzadə MLS debütündən paylaşım edib - FOTO

Azərbaycan millisinin və Amerikanın “Kolumbus Kryu” klubunun futbolçusu Nəriman Axundzadə “Major League Soccer” (MLS) debütü ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu müntəzəm çempionatın beşinci turu çərçivəsində keçirilən “Toronto” ilə görüşün 88-ci dəqiqəsində meydana daxil olub.
Gərgin keçən qarşılaşma “Toronto”nun 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşsa da, bu matç gənc futbolçumuzun okeanın o tayındakı karyerasında ilk rəsmi addımı kimi tarixə düşüb. Nəriman Axundzadə sosial şəbəkə hesabında debütü ilə bağlı fotolar paylaşaraq azarkeşlərinə təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə qış transfer pəncərəsində Ağdamın “Qarabağ” klubundan “Kolumbus Kryu”ya transfer olunub. Onun ABŞ təmsilçisi ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.
View this post on Instagram
Bundesliqa: “Maynz”dan “Ayntraxt”a 90-cı dəqiqə zərbəsi
Gərgin oyunda ev sahibləri vacib üç xal qazanıblar
Seriya A: “Latsio” və “Atalanta”dan vacib qələbə - YENİLƏNİR + VİDEO
Kennet Teylorun dublu və Dzappakostanın qolu komandalarına üç xal qazandırıb
Premyerliqa: “Tottenhem”dən daha bir məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
Şimali London təmsilçisi doğma meydanda uduzaraq 17-ci pilləyə geriləyib
“Barselona”da ayrılıq xəbəri: Jül Kunde satıla bilər
Kataloniya klubu fransalı müdafiəçi üçün gələcək “cəlbedici” təklifləri dəyərləndirməyə hazırdır
Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır