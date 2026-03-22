22 Mart 2026
U-17 millimizin Avropa sınağı: Yekun heyət və oyun təqvimi bəlli oldu

22 Mart 2026 18:49
U-17 millimizin Avropa sınağı: Yekun heyət və oyun təqvimi bəlli oldu

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu üçün yekun heyəti müəyyənləşib. B Liqasının ikinci qrupunda mübarizə aparacaq komandamızın heyətində 20 futbolçu yer alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz qrup mərhələsi çərçivəsində Bolqarıstan, Litva və Malta yığmaları ilə qarşılaşacaq. Qrupun bütün oyunlarına Bolqarıstan ev sahibliyi edəcək.

U-17 millisinə çağırılan futbolçuların siyahısı:
Bilal Hacıyev (“Qarabağ”)
Murad Muradov (“Zirə”)
Kamil Həsənov (“Neftçi”)
Uğur Qurbanlı (“Qarabağ”)
Rəşad Gülüşov (“Sabah”)
Səttar Tahirzadə (“Marcet”, İspaniya)
Atacan Məmmədov (“Marcet”, İspaniya)
Muhamməd Çodarov (“Marcet”, İspaniya)
İsmayıl Səfərli (“Neftçi”)
Amin Rzayev (“Qarabağ”)
Raul İsaqov (“Kəpəz”)
Nihad Hüseynzadə (“Sabah”)
Musa Mustafayev (“Zirə”)
Əli Kiçibəyov (“Turan Tovuz”)
İbrahim Xəlilov (“Sabah”)
Samir Şərifov (“Sabah”)
Əli Bəşirov (“Qarabağ”)
Kamal Zülfiyev (“Sumqayıt”)
Pünhan Kərimov (“Marcet”, İspaniya)
Murad Həmidov (“SV Elversberg”, Almaniya)

24 mart
17:00. Bolqarıstan (U-17) – Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Mateo Tozan (Sloveniya)
Baş hakimin köməkçiləri: Jure Jamnik (Sloveniya), Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya)
Dördüncü hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)
Plovdiv, “Xristo Botev” stadionu

27 mart
13:00. Litva (U-17) – Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Ozan Ergün (Türkiyə)
Baş hakimin köməkçiləri: Murat Altan (Türkiyə), Todor Vukov (Bolqarıstan)
Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)
Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi

30 mart
14:00. Azərbaycan (U-17) – Malta (U-17)
Baş hakim: Trpçevski Stoyanço (Şimali Makedoniya)
Baş hakimin köməkçiləri: Darko Vidiniç (Şimali Makedoniya), Todor Vukov (Bolqarıstan)
Dördüncü hakim: Georgi Stoyanov (Bolqarıstan)
Plovdiv, Nikola Şterev - Starika İdman Kompleksi

İdman.Biz
