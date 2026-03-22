“Çelsi”nin qaçmağa halı yoxdur - VİDEO

22 Mart 2026 16:51
İngiltərə Premyer Liqasında “Çelsi” ilə bağlı olduqca təəccüblü və bir o qədər də maraqlı faktı ortaya çıxarıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, BBC-nin apardığı statistik araşdırmaya görə son turda "Everton"a 0:3 hesabı ilə məğlub olan "zadəganlar" qaçış məsafəsində də rəqibindən xeyli geri qalıb. Mersisayd təmsilçisi bu matçda "Çelsi"dən tam altı kilometr çox qaçıb.

Lakin əsas sensasiyalı məqam bu deyil. Məlum olub ki, "Çelsi" cari mövsümdə keçirdiyi bütün oyunlarda - istisnasız olaraq hər 31 turun hamısında - rəqiblərindən daha az məsafə qət edib. Bu, elitada mübarizə aparan klub üçün nadir rast gəlinən göstəricidir.

Mütəxəssislər bunu müxtəlif səbəblərlə, o cümlədən topa hədsiz sahibolma və ya oyunçuların motivasiya çatışmazlığı ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Səbəb nə olursa-olsun, bu fakt London klubunun oyun dinamikasındakı ciddi boşluğu göstərir.

