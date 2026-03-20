Qarabağ”ın futbolçusu Kolumbiya millisinə dəvət olunmadı - FOTO

Kolumbiya milli komandasının Xorvatiya və Fransa ilə yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
İdman.Biz Kolumbiya Futbol Federasiyasına (FCF) istinadən xəbər verir ki, yığmaya 26 futbolçu dəvət olunub.
Baş məşqçi Nestor Lorensonun rəhbərlik etdiyi komandanın heyətində “Qarabağ”ın futbolçusu Kamilo Duranın adı yer almayıb.
Qeyd edək ki, Kolumbiya millisi 21-26 mart tarixlərində ABŞ-ın Florida ştatının Orlando şəhərində toplanacaq. Komanda ilk oyunda Xorvatiya yığması ilə qarşılaşacaq, daha sonra isə Vaşinqtonda Fransa ilə üz-üzə gələcək.