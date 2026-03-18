18 Mart 2026
FIFA-dan Osimhenə soyuq duş

18 Mart 2026 17:55
FIFA-dan Osimhenə soyuq duş

Futbol üzrə 2026 Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində mübarizə aparan Nigeriya millisi hüquqi müstəvidə FIFA-ya uduzub. Türkiyənin “Qalatasaray” komandasının hücunçusu Viktor Osimhenin də formasını geyindiyi yığmanın Demokratik Konqo Respublikasına qarşı etdiyi şikayət ali futbol qurumu tərəfindən qəbul edilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Nigeriya Futbol Federasiyası (NFF) rəqib komandanın 6-9 futbolçusunun milli komanda seçimini qaydalara zidd şəkildə dəyişdiyini iddia edərək FIFA-ya müraciət etmişdi. Təxminən dörd ay davam edən araşdırmadan sonra FIFA İntizam Komitəsi bu iddiaları əsassız sayaraq Nigeriyanın müraciətini rədd edib.

Nigeriya Futbol Federasiyasının baş katibi Məhəmməd Sanusi qərardan narazı olduqlarını və apelyasiya prosesinə başladıqlarını bildirib:

“FIFA İntizam Komitəsinin qərarını aldıq, lakin nəticədən məmnun deyilik. Federasiya olaraq dərhal apelyasiya şikayəti verdik. Hesab edirik ki, həmin futbolçular sənəd üzərində qaydalara uyğun görünsələr də, rəqib tərəf FIFA-nı aldadıb”.

Xatırladaq ki, 16 noyabr 2025-ci ildə keçirilən pley-off finalında Demokratik Konqo Respublikası Nigeriyanı penaltilər seriyasında məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlmişdi. İndi Nigeriyanın məsələni İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) aparcağı gözlənilir. Lakin bu prosesin 26 martda başlayacaq qitələrarası pley-off oyunlarına qədər yekunlaşıb-yekunlaşmayacağı sual altındadır.

Hazırkı qərara əsasən, Demokratik Konqo Respublikası 31 martda Yeni Kaledoniya - Yamayka cütünün qalibi ilə dünya çempionatına vəsiqə uğrunda həlledici matça çıxacaq.

