Çempionlar Liqasında “Bavariya”nın qapısını 16 yaşlı akademiya yetirməsi qoruya bilər

Almaniyanın “Bavariya”(Münhen) klubunda bütün qapıçılar zədələndiyi üçün Çempionlar Liqasının növbəti matçında qapını 16 yaşlı akademiya yetirməsi Leonard Preskott qoruya bilər.

İdman.Biz bu ölkə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, artıq gənc qapıçı debüt etməyə hazırlaşır.

Hazırda Manuel Noyer, Sven Ulreix və Conas Urbiq zədə səbəbindən sıradan çıxıb, gənclər komandasının qapıçısı Klanats da eyni problemlə üzləşib. Bu səbəbdən qapıda U-19 komandasının ehtiyat qapıçısı dayanmağa ən real namizəd sayılır.

Boyu 196 sm olan L.Preskott meydana çıxacağı təqdirdə UEFA Çempionlar Liqasının tarixinin ən gənc qapıçısı kimi rekord müəyyənləşdirəcək. Qeyd edək ki, “Bavariya”(Münhen) Çempionlar Liqasının 1/8 final oyunun cavab qarşılaşmasında evdə İtaliyanın “Atalanta” klubunu qəbul edəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın ulduz futbolçuları komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
13:27
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın ulduz futbolçuları komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbolçuların “Qarabağ”ı tərk etməsi ilə bağlı yayılan iddialara aydınlıq gətirilib
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” - “Zirə” və “Qarabağ” - “Sabah” oyunları eyni gündə baş tutacaq
13:12
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” - “Zirə” və “Qarabağ” - “Sabah” oyunları eyni gündə baş tutacaq

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb
12:13
Futbol

“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb

“Sumqayıt”la səfər matçı klubun yubiley qələbələrini rəsmiləşdirdi
“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı
11:45
Futbol

“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı

34 mövsümdə vurulan 150 zərbənin 120-si qolla nəticələnib
Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO
11:27
Futbol

Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO

İngiltərə mediası kameralara düşmüş maraqlı epizodu müzakirə edir
Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib
11:00
Futbol

Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib

O, “Zirə” ilə səfər görüşünün (3:1) 85-ci dəqiqəsində meydana daxil olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub