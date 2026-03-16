Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ

“Hazırda hər qazanılan xal bizim üçün önəmlidir. Qazanılan xallar bizi turnir cədvəlindəki rəqiblərimizdən uzaqlaşdırır”.
Bunu “Turan Tovuz”un futbolçusu Faiq Hacıyev sport24.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- “Kəpəz”lə vacib qarşılaşmada xal itirdiniz. Oyunla bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Matça yaxşı hazırlaşmışdıq. “Kəpəz”lə qarşılaşmanın çətin olacağını bilirdik. Qərb derbisi həmişə maraqlı olur. İstədiyimiz nəticə qalib gəlmək idi. Yevlaxa da bunun üçün gəlmişdik. Qalib gəlməməyimiz bizim üçün pis oldu. Bundan nəticə çıxarıb növbəti oyuna hazırlaşacayıq.
- Sizcə, 1 xal qazandınız, 3 xal itirdiniz?
- Hazırda hər qazanılan xal bizim üçün önəmlidir. Qazanılan xallar bizi turnir cədvəlindəki rəqiblərimizdən uzaqlaşdırır. Deyərdim ki, 1 xal qazandıq. 3 xal itirdik desəm, Gəncə komandasının əziyyətini yerə vurmuş olaram.
- Uzun müddət sonra şans qazandınız. Öz oyununuzu necə dəyərləndirirsiniz?
- Düzdür, çoxdandı oynamırdım. Mən də forma şansı qazanmaq istəyirəm. Baş məşqçi sağ olsun, şans verdi.
- Kurban Berdiyev mətbuat konfrasında bildirdi ki, komanda turnir cədvəlində özündən aşağı komandalara qarşı matçlara köklənməkdə çətinlik çəkir. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar?
- Düzdür, son oyunlarda autsayderlərlə qarşılaşmalarda xallar itiririk. Deməzdim komandada arxayınlaşma var. Rəqiblər bizə qarşı daha motivasiyalı olur. Onların daha motivasiyalı olmağı bizə təsir edir. Bu cür matçlar bizə dərs olacaq.
- Bu tur “Zirə” xal itirdi. Bu baxımdan rahatlıq var idimi?
- Rahatlıq olmamalıdır. 3 xallıq periodda hər itirilən xala görə, rəqiblər turnir cədvəlində bizə çata bilər. “Zirə” ilə aramızda böyük xal fərqi yoxdur. Çempionat uzun marafondur. Rahatlaşmaq olmaz.