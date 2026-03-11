İkardidən “Qalatasaray”ın tarixi qələbəsinə kölgə salan addım - VİDEO

Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda Türkiyənin “Qalatasaray” futbol komandasının “Liverpul”u 1:0 hesabı ilə məğlub etdiyi tarixi gecədə Mauro İkardi ilə bağlı diqqətçəkən detallar üzə çıxıb.
İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, “sarı-qırmızılılar” möhtəşəm qələbəni meydanda azarkeşlərlə birlikdə qeyd edərkən, argentinalı ulduzun bu sevincə qatılmaması diqqət cəlb edib.
İkardinin narazılığı sosial mediada da özünü büruzə verib. “Qalatasaray”ın demək olar ki, bütün futbolçuları zəfər paylaşımları etdiyi halda, İkardi heç bir paylaşım etməyib. Bu məqam İstanbul klubunun tərəfdarları tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb.
Ən çox müzakirə olunan məqam isə futbolçunun stadionu tərk etməsi olub. Argentinalı forvardın matçdan sonra olduqca gərgin və sürətli şəkildə arenadan ayrıldığı görüntülənib. Onun bu davranışının səbəbi hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, Viktor Osimhenin məhsuldar ötürməsi ilə qazanılan bu qələbədən sonra “Qalatasaray” cavab oyunu öncəsi üstünlük əldə edib. Komandalar martın 18-də “Enfild” stadionunda yenidən üz-üzə gələcəklər.