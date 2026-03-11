11 Mart 2026
AZ

Joan Laporta Hansi Flik və Levandovskinin gələcəyi barədə danışıb

Futbol
Xəbərlər
11 Mart 2026 14:57
70
Joan Laporta Hansi Flik və Levandovskinin gələcəyi barədə danışıb

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının prezidenti Joan Laporta baş məşqçi Hansi Flik və ulduz hücumçu Robert Levandovski ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətində olduğunu bildirib.

İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub rəhbəri almaniyalı mütəxəssisin işindən olduqca razıdır.

“Bəli, mən onun növbəti illərdə də “Barselona”nın məşqçisi olmasını istəyirəm. Onun lazımi bütün keyfiyyətləri var. Flik ciddi, bilikli, peşəkar və intizamlıdır. Futbolçularla yaxşı dil tapır, bu klubun nə demək olduğunu anlayır və burada özünü rahat hiss edir. O, çox müsbət ab-hava yaradıb, güclü şəxsiyyətə və aydın xarakterə malikdir. Ona heyranam”, - deyə Laporta bildirib.

Laporta Robert Levandovskiyə olan xüsusi rəğbətini və minnətdarlığını da gizlətməyib:

“İlk növbədə, o, əla oyunçudur və qollar vurur. Digər tərəfdən, mən böyük oyunçulara minnətdarlıq əlaməti olaraq həmişə müqaviləni bir illik uzadıram. Levandovskiyə çox minnətdaram, çünki o, klub üçün çətin vaxtda çox sevdiyi “Bavariya”nı tərk edərək bura gəldi. “Barselona” naminə çox şeydən fədakarlıq etdi. Əgər istəyi olsa, onun daha bir il bizimlə qalmasını çox istərdim”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO
16:33
Futbol

Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO

Qadınlardan ibarət milli komandanın 7 üzvünə humanitar viza verilib
Azərbaycanda keçiriləcək FIFA turnirinin oyunlarına biletlər satışa çıxarılıb
16:29
Futbol

Azərbaycanda keçiriləcək FIFA turnirinin oyunlarına biletlər satışa çıxarılıb

İlk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək
“Sabah”ın futbolçusu: “Qəbələ” ilə matçda həzz alırdıq”
16:21
Futbol

“Sabah”ın futbolçusu: “Qəbələ” ilə matçda həzz alırdıq”

29 yaşlı hücumçu komandasının heyətində yubiley topunun müəllifi olmasından danışıb
Çempionlar Liqası: Madriddə nəhənglərin dueli və sürpriz ehtimalı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Madriddə nəhənglərin dueli və sürpriz ehtimalı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

1/8 finalın ilk oyunlarının son günündə “Real” - “Mançester Siti” və “PSJ” - “Çelsi” qarşıdurmaları diqqət mərkəzində olacaq
“Arsenal”, “Mançester Siti” və “Mançester Yunayted” “Komo”nun vingeri ilə maraqlanır
15:57
Dünya futbolu

“Arsenal”, “Mançester Siti” və “Mançester Yunayted” “Komo”nun vingeri ilə maraqlanır

20 yaşlı ispaniyalı Xesus Rodriqesin dəyəri 55 milyon avrodur
Ağasəlim Mircavadov: “Onu tanımıram, ancaq xeyir-dua verə bilərəm” - MÜSAHİBƏ
15:45
Azərbaycan futbolu

Ağasəlim Mircavadov: “Onu tanımıram, ancaq xeyir-dua verə bilərəm” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, danışmaq istəmirəm
“Sumqayıt” - “Şamaxı” oyununa giriş biletsiz olacaq - VİDEO
15:33
Futbol

“Sumqayıt” - “Şamaxı” oyununa giriş biletsiz olacaq - VİDEO

Görüş saat 20:30-da başlayacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb