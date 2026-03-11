11 Mart 2026
11 Mart 2026 16:29
Azərbaycanda keçiriləcək FIFA turnirinin oyunlarına biletlər satışa çıxarılıb

Azərbaycanda keçiriləcək “FIFA Series - 2026” turnirin oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan, Oman, Syerra Leone və Sent Lüsiya millilərinin iştirakı ilə gerçəkləşəcək turnirin martın 27-də baş tutacaq ilk matçlarına bilet satışı iticket.az saytı vasitəsilə həyata keçirilir.

Azarkeşlər saat 15:00-da, “Dalğa Arena”da keçiriləcək Oman - Syerra Leone, 19:00-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq Azərbaycan - Sent Lüsiya görüşlərinə bilet ala bilərlər.

İdman.Biz
