11 Mart 2026
AZ

“Mingəçevir”in baş məşqçisinin cəzası yumşaldıldı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
11 Mart 2026 17:40
50
Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Birinci Liqada çıxış edən “Mingəçevir” klubunun “Şəfa” ilə səfər oyunu ilə bağlı AFFA İntizam Komitəsinin qərarından şikayətinə baxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, apellyasiya şikayəti təmin edilib.

Oyunun 45-ci dəqiqəsində “Mingəçevir”in baş məşqçisi Ramiz Məmmədov hakimi təhqir etdiyi üçün birbaşa qırmızı vərəqə aldığına görə dörd oyuna buraxılmaması barədə İntizam Komitəsi ona dörd oyunluq cəza verib.

Tribunal cəzanın bir oyunluq hissəsini İntizam Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə uyğun olaraq təxirə salıb və 58 yaşlı mütəxəssisə 6 aylıq sınaq müddəti təyin edilib.

Beləliklə, Ramiz Məmmədov martın 18-də səfərdə “Baku Sportinq”ə qarşı XIX tur matçında “Mingəçevir”ə texniki zonadan nəzarət edə biləcək.

İdman.Biz
