11 Mart 2026
Kurban Berdıyevin cəzası azaldıldı - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
11 Mart 2026 16:45
Kurban Berdıyevin cəzası azaldıldı - VİDEO

“Turan Tovuz” klubunun apellyasiya şikayəti qismən təmin edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı qərar çıxarıb.

Araşdırmalara əsasən, Kurban Berdıyevin hərəkətləri AFFA İntizam Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsi ilə tövsif edilib. Buna görə “Turan Tovuz” komandasının baş məşqçisinə 3 oyunluq diskvalifikasiya, klubun özünə isə 6000 manat cərimə tətbiq olunub.

Qeyd edək ki, ötən il fevralın 5-də Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyununda keçirilən “Turan Tovuz” - “Kəpəz” matçının 64-cü dəqiqəsində Kurban Berdıyev hakimi itələdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə almış, daha sonra hakimləri təhqir etmişdi.

Buna görə AFFA İntizam Komitəsi məşqçiyə 4 oyunluq diskvalifikasiya, “Turan Tovuz”a isə 10000 manat cərimə vermişdi.

Apellyasiya Arbitraj Tribunalının qərarı ilə həmin qərar ləğv olunaraq cəza azaldılıb. Apellyasiya şikayəti qalan hissədə təmin edilməyib.

Tərəflərə qərardan Lozannadakı İdman Arbitraj Məhkəməsinə şikayət verməyin mümkün olduğu da izah edilib.

İdman.Biz
