11 Mart 2026
“Sabah”ın şikayəti təmin edilmədi

11 Mart 2026 17:09
97
AFFA “Sabah” klubunun sabiq qapıçısı Yusif İmanovla bağlı şikayətini təmin etməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Apellyasiya Arbitraj Tribunalı qərar qəbul edib.

Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin 3 dekabr 2025-ci il tarixli 8604 saylı qərarından verilmiş şikayətə baxılmayıb və qərarı qüvvədə saxlanılıb. Həmin qərarda Komitə “Sabah” klubunun sabiq qapıçısı Yusif İmanova 10 000 manat ödəməsi ilə bağlı qərar verib.

Qeyd edək ki, “Sabah”ın yetirməsi olan Yusif İmanov 2022-2025-ci illərdə klubun formasını geyinib. 24 yaşlı qolkiper hazırda “Kəpəz”də çıxış edir.

