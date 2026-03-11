Ağasəlim Mircavadov: “Onu tanımıram, ancaq xeyir-dua verə bilərəm” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın U-20 millisinin “sükanı” Rui Jorgeyə tapşırılıb. Portuqaliyalı mütəxəssis son olaraq 2010-2025-ci illərdə ölkəsinin U-21 yığmasına rəhbərlik edib.
AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü Ağasəlim Mircavadov R.Jorgenin təyinatı haqqında futbolpress.az-a müsahibə verib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
– Ağasəlim müəllim, U-20 yığması Rui Jorgeyə tapşırıldı. Təyinatla bağlı fikirləriniz nədir?
– Nə olsun? Xeyir-dua verə bilərəm.
– Uzun illərdə ölkəsinin yığmasında çalışıb. Sizcə, uğurlu seçimdir?
– Nə deyim? Mən tanımıram. Klublarda işləməyib. Ancaq saytlardan da oxudum ki, ölkəsinin komandasında çalışıb.
– Azərbaycanın aşağı yaş komandalarında problemlər var. Rui Jorge yaxşı komanda formalaşdıra biləcək?
– İşləsin, sonra biləcəyik. Yerli futbolçuların durumu göz qabağındadır. Uzun müddət Portuqaliyanın U-21 yığmasına rəhbərlik edibsə, deməli, nəsə yaxşı iş görə bilir.
– Yerli mütəxəssislər qala-qala onun təyinatı yerində qərardırmı?
– Bu başqa mövzudur. Danışmaq istəmirəm. İndiki məqamda ona ancaq xeyir-dua verə bilərəm.