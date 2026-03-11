11 Mart 2026
AZ

DÇ-2026 ilə bağlı müəmma: Tramp razılıq verdi, İran imtina etdi

Futbol
Xəbərlər
11 Mart 2026 17:44
41
DÇ-2026 ilə bağlı müəmma: Tramp razılıq verdi, İran imtina etdi

FIFA prezidenti Canni İnfantino ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə görüşərək qarşıdan gələn dünya çempionatı ilə bağlı müzakirələr aparıb. Görüşün əsas mövzularından biri ABŞ, Meksika və Kanadanın birgə ev sahibliyi edəcəyi turnirdə İran millisinin iştirakı olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, İnfantino sosial şəbəkə hesabında Trampın İran yığmasının turnirdə iştirakına heç bir maneə yaratmayacağını bildirdiyini qeyd edib.

“Müzakirələr zamanı prezident Tramp İran komandasının ABŞ-da keçiriləcək yarışda iştirakını alqışladığını bir daha təkrar etdi”, - deyə FIFA prezidenti vurğulayıb.

İran millisinin qrupdakı bütün oyunları ABŞ-də keçirilməlidir. İki matçın Los-Ancelesdə, birinin isə Sietldə baş tutması planlaşdırılır.

İranın idman naziri Əhməd Donyamali isə İnfantinonun bu açıqlamasından dərhal sonra yığma komandanın DÇ-2026-da iştirakdan rəsmən imtina etdiyini bəyan edib.

Qərara səbəb kimi təhlükəsizlik məsələləri və ev sahibi ABŞ ilə yaranmış gərgin münasibətlər göstərilib. Nazir öz bəyanatında kəskin ifadələr işlədərək turnirin boykot edilməsinin siyasi səbəblərini açıqlayıb:

“Bu korrupsiyalaşmış hökumət bizim liderimizi öldürdüyü üçün dünya çempionatında iştirak edə biləcəyimiz heç bir şərait yoxdur”.

Xatırladaq ki, İran Futbol Federasiyasının rəhbəri Mehdi Tac da son hadisələrə görə yığmanın dünya çempionatında iştirakının sual altında olduğunu söyləyib. Əgər İran turnirdən çəkilərsə, bu, 1950-ci ildən bəri dünya çempionatı tarixində ilk belə hal olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Səbuhi Səfiyarlı: “Araşdırmalar davam edir, bu, belə qalmayacaq” - MÜSAHİBƏ
18:08
Azərbaycan futbolu

Səbuhi Səfiyarlı: “Araşdırmalar davam edir, bu, belə qalmayacaq” - MÜSAHİBƏ

O, bildirib ki, futbolçularla görüş olub
Futbol meydanından parkinqdə gözətçiliyə uzanan həyat…
17:57
Azərbaycan futbolu

Futbol meydanından parkinqdə gözətçiliyə uzanan həyat…

İdmana həsr olunan illər və dəyişən taleyin dönəmi

Salvador futbolunda qalmaqal: Futbolçulardan maaş üçün başlarını qırxmaq tələb olunur
17:50
Futbol

Salvador futbolunda qalmaqal: Futbolçulardan maaş üçün başlarını qırxmaq tələb olunur

Salvador klubunun rəhbərliyi bir aydan çoxdur maaş almayan oyunçular qarşısında qeyri-adi şərt irəli sürüb
“Mingəçevir”in baş məşqçisinin cəzası yumşaldıldı
17:40
Azərbaycan futbolu

“Mingəçevir”in baş məşqçisinin cəzası yumşaldıldı

Təcrübəli mütəxəssis texniki zonaya qayıdır
“Sabah”ın şikayəti təmin edilmədi
17:09
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın şikayəti təmin edilmədi

24 yaşlı qolkiper hazırda “Kəpəz”də çıxış edir
Kurban Berdıyevin cəzası azaldıldı - VİDEO
16:45
Azərbaycan futbolu

Kurban Berdıyevin cəzası azaldıldı - VİDEO

Apellyasiya şikayəti qalan hissədə təmin edilməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb