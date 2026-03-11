DÇ-2026 ilə bağlı müəmma: Tramp razılıq verdi, İran imtina etdi

FIFA prezidenti Canni İnfantino ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə görüşərək qarşıdan gələn dünya çempionatı ilə bağlı müzakirələr aparıb. Görüşün əsas mövzularından biri ABŞ, Meksika və Kanadanın birgə ev sahibliyi edəcəyi turnirdə İran millisinin iştirakı olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, İnfantino sosial şəbəkə hesabında Trampın İran yığmasının turnirdə iştirakına heç bir maneə yaratmayacağını bildirdiyini qeyd edib.
“Müzakirələr zamanı prezident Tramp İran komandasının ABŞ-da keçiriləcək yarışda iştirakını alqışladığını bir daha təkrar etdi”, - deyə FIFA prezidenti vurğulayıb.
İran millisinin qrupdakı bütün oyunları ABŞ-də keçirilməlidir. İki matçın Los-Ancelesdə, birinin isə Sietldə baş tutması planlaşdırılır.
İranın idman naziri Əhməd Donyamali isə İnfantinonun bu açıqlamasından dərhal sonra yığma komandanın DÇ-2026-da iştirakdan rəsmən imtina etdiyini bəyan edib.
Qərara səbəb kimi təhlükəsizlik məsələləri və ev sahibi ABŞ ilə yaranmış gərgin münasibətlər göstərilib. Nazir öz bəyanatında kəskin ifadələr işlədərək turnirin boykot edilməsinin siyasi səbəblərini açıqlayıb:
“Bu korrupsiyalaşmış hökumət bizim liderimizi öldürdüyü üçün dünya çempionatında iştirak edə biləcəyimiz heç bir şərait yoxdur”.
Xatırladaq ki, İran Futbol Federasiyasının rəhbəri Mehdi Tac da son hadisələrə görə yığmanın dünya çempionatında iştirakının sual altında olduğunu söyləyib. Əgər İran turnirdən çəkilərsə, bu, 1950-ci ildən bəri dünya çempionatı tarixində ilk belə hal olacaq.