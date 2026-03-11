Kapello “Bavariya” - “Atalanta” oyunu barədə: “Bu, İtaliya futbolu üçün bir dərsdir”

A Seriyasının keçmiş məşqçisi Fabio Kapello Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Bavariya”nın “Atalanta” üzərində qələbəsini şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 6:1 hesabı ilə bitib.
“Mən təzyiq göstərən və qaçan bir komanda gördüm və bütün oyunçular görmə və topa nəzarət baxımından yaxşı keyfiyyətlər nümayiş etdirdilər. “Bavariya” hər dəfə topu qazandıqda irəli gedir və boşluqlara çıxırdılar. Bu texnika ilə açıq-aydın “Atalanta” üçün problemlər yaradırdılar.
“Atalanta” cəmi altı qol buraxmaqla şanslı idi. Daha çox qol buraxa bilərdilər; qapıçı bir neçə yaxşı seyv etdi. Bu, İtaliya futbolu üçün bir dərsdir. “Atalanta” 1/8 finala yüksələn yeganə İtaliya komandasıdır və onlar “Borussiya Dortmund”u məğlub etdilər, amma Almaniya liqasının liderinə qarşı heç bir şansları yox idi”", - Kapello “Sky Sport”a bildirib.