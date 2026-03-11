11 Mart 2026
PSJ “Çelsi”dən Entso Fernandesi transfer etməyə hazırlaşır

11 Mart 2026 18:54
Fransanın PSJ klubu “Çelsi”nin argentinalı yarımmüdafiəçisi Entso Fernandeslə maraqlanır.

İdman.Biz-in “The Touchline”a istinadən verdiyi məlumata görə, Paris komandası 25 yaşlı futbolçunun transferini yaxın gələcəkdə uğurla başa çatdırmağa ümid edir.

Bu vəziyyətdə əsas amil UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində PSJ ilə “Çelsi” arasında baş tutacaq qarşıdurma olacaq. Parislilər hesab edirlər ki, London klubunun yarışdan kənarlaşdırılması Fernandeslə müqavilə imzalamaq şanslarını artıra bilər. “Çelsi”nin yarışdan erkən ayrılması argentinalını yay transfer pəncərəsi zamanı klubdan ayrılmağa razı sala bilər və danışıqları asanlaşdıra bilər.

