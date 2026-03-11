Salvador futbolunda qalmaqal: Futbolçulardan maaş üçün başlarını qırxmaq tələb olunur

Futbol üzrə Salvador çempionatında çıxış edən “Elkules” klubunda qalmaqallı vəziyyət yaranıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın futbolçuları artıq bir aydan çoxdur maaş ala bilmirlər. Klub rəhbərliyi isə borcun yaranmasını çempionatda zəif nəticələrlə əsaslandırıb. Hazırda komanda turnir cədvəlində 12 klub arasında 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Lakin son iclasda futbolçular və məşqçilər heyəti qarşısında yeni və olduqca qəribə şərt irəli sürülüb. Bildirilib ki, müqavilə üzrə onlara çatacaq maaşı almaq üçün bütün oyunçular və məşqçilər başlarını tam qırxmalıdırlar.
Mövcud vəziyyətlə bağlı “Elkules” futbolçularının Salvador Futbol Federasiyasına kollektiv şikayət ünvanlamağa hazırlaşdığı bildirilir.