11 Mart 2026
Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray”, “Beşiktaş” və “Fənərbağça”nın rəqibləri məlumdur

11 Mart 2026 19:37
68
Türkiyə Kubokunda 1/4 final mərhələsinin püşkü atılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Qalatasaray” “Gənclərbirliyi” ilə qarşılaşacaq.

“Beşiktaş” “Alanyaspor”la, “Fənərbağça” isə “Konyaspor”la, “Trabzonspor” isə “Samsunspor”la görüşəcək.
“Qalatasaray” – “Gənclərbirliyi” cütünün qalibi növbəti mərhələdə “Samsunspor” – “Trabzonspor” duelinin qalibi, “Beşiktaş” – “Alanyaspor” cütünün güclüsü isə “Konyaspor” – “Fənərbağça” qarşılaşmasının qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

1/4 final matçları 21-22-23 apreldə, final isə 24 mayda keçiriləcək.

İdman.Biz
