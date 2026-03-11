11 Mart 2026
Eden Azar: “VAR emosiyaları aradan qaldırır, ondan qurtulmaq lazımdır”

Eden Azar: “VAR emosiyaları aradan qaldırır, ondan qurtulmaq lazımdır”

“Çelsi”, “Real Madrid” və Belçika millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Eden Azar video köməkçi hakimin (VAR) ləğv edilməsinə çağırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi qeyd edib ki, texnologiya onu qıcıqlandırır və futbolu həyəcandan məhrum edir. Azar hesab edir ki, sistemin tətbiqi oyunçuların və hakimlərin əvvəllər üzləşdiyi mövcud problemləri həll etməyib.

“Futbolda ədalətsizliyin müəyyən bir cazibəsi var, hətta biz azarkeşlər üçün bizə qarşı yönəldikdə qəbul etmək çətin olsa belə. VAR çox emosiyanı aradan qaldırır. Mən Torqanın (Azar) oyununu izlədim. “Leven” oyunçusu əla qol vurdu, amma beş dəqiqə gözlədi, sayılıb-sayılmayacağını bilmədi və yalnız bundan sonra qeyd etdi. Bu, çox pisdir. Bəli, mən VAR-dan qurtulardım”, - deyə RTBF Azardan sitat gətirir.

Eden Azarın qardaşı Torqan Azar “Anderlext”də oynayır və 28 fevralda “Leven”ə qarşı matçda oynayıb. Eden Azar karyerası ərzində 14 kubok qazandıqdan sonra 2023-cü ildə karyerasını başa vurub.

