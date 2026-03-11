Hans-Diter Flik azarkeşlərlə görüş zamanı uşağı əzilməkdən xilas edib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Nyukasl”la qarşılaşmadan sonra “Barselona”nın uşaq azarkeşini əzilməkdən xilas edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Nyukasldakı “St. James' Park”da baş tutub və 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Kataloniya klubunun azarkeşləri İngiltərə komandasına qarşı oyundan sonra “blauqrana” oyunçularından avtoqraf almaq üçün toplaşıblar. Bir anda bir uşaq azarkeşlərin arasına yıxılıb və maneələrin arasında sıxıılmış vəziyyətdə qalıb. Alman məşqçi bunu görüb dərhal oğlana kömək edib.
Cavab oyunu İspaniyada, “Kamp Nou”da oyun 18 martda keçiriləcək.