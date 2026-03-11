11 Mart 2026
Hans-Diter Flik azarkeşlərlə görüş zamanı uşağı əzilməkdən xilas edib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Nyukasl”la qarşılaşmadan sonra “Barselona”nın uşaq azarkeşini əzilməkdən xilas edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Nyukasldakı “St. James' Park”da baş tutub və 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Kataloniya klubunun azarkeşləri İngiltərə komandasına qarşı oyundan sonra “blauqrana” oyunçularından avtoqraf almaq üçün toplaşıblar. Bir anda bir uşaq azarkeşlərin arasına yıxılıb və maneələrin arasında sıxıılmış vəziyyətdə qalıb. Alman məşqçi bunu görüb dərhal oğlana kömək edib.

Cavab oyunu İspaniyada, “Kamp Nou”da oyun 18 martda keçiriləcək.

Eden Azar: “VAR emosiyaları aradan qaldırır, ondan qurtulmaq lazımdır”
Eden Azar: “VAR emosiyaları aradan qaldırır, ondan qurtulmaq lazımdır”

Eden Azar 2023-cü ildə karyerasını başa vurub
Qvardiola “Real Madrid” barədə: “Biz 14 ildir Çempionlar Liqasında oynayırıq, onlar 15 dəfə qalib olublar”
Qvardiola “Real Madrid” barədə: “Biz 14 ildir Çempionlar Liqasında oynayırıq, onlar 15 dəfə qalib olublar”

“Şəhərlilər” ilk dəfə Çempionlar Liqasında 2011/2012 mövsümündə iştirak ediblər
Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray”, “Beşiktaş” və “Fənərbağça”nın rəqibləri məlumdur
Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray”, “Beşiktaş” və “Fənərbağça”nın rəqibləri məlumdur

Türkiyə Kubokunun finalı 24 mayda keçiriləcək
Finalissima Qətərdə keçirilməyəcək - FIFA
Finalissima Qətərdə keçirilməyəcək - FIFA

Oyunun 27 martda Dohada keçirilməyəsi nəzərdə tutulurdu
PSJ “Çelsi”dən Entso Fernandesi transfer etməyə hazırlaşır
PSJ “Çelsi”dən Entso Fernandesi transfer etməyə hazırlaşır

Parislilər hesab edirlər ki, London klubunun Çempionlar Liqasından kənarlaşdırılması Fernandeslə müqavilə imzalamaq şanslarını artıra bilər
Kapello “Bavariya” - “Atalanta” oyunu barədə: “Bu, İtaliya futbolu üçün bir dərsdir”
Kapello “Bavariya” - “Atalanta” oyunu barədə: “Bu, İtaliya futbolu üçün bir dərsdir”

Matç 6:1 Almaniya klubunun qələbəsi ilə bitib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib