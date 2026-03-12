12 Mart 2026
Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər

12 Mart 2026 00:12
Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər

Almaniyalı keçmiş məşqçi Yurgen Klopp 2026-cı il dünya çempionatından sonra Almaniya milli komandasına rəhbərlik edə bilər.

İdman.Biz-in Bild-ə istinadən məlumatına görə, milliyə hazırda Yulian Nagelsmann rəhbərlik edir, lakin komanda DÇ-2026-da layiqli performans göstərə bilməsə, onun məşqçi kimi gələcəyi təhlükə altında ola bilər.

Almaniya millisi DÇ-2014-ü qazansa da, 2018 və 2022-ci il turnirlərində qrup mərhələsini keçə bilməyib. Mənbənin məlumatına görə, qarşıdan gələn turnirlə bağlı gözləntilər yüksəkdir və Nagelsmanna qarşı tələblər əhəmiyyətlidir.

Daha əvvəl “Red Bull”un Yurgen Klopp-un qlobal futbol rəhbəri kimi fəaliyyətindən narazı olduğu bildirilirdi. Yurgen Klopp bu vəzifəni 2025-ci ildən bəri tutur. Lakin “Red Bull” onun bu yay məşqçiliyə qayıtmasına mane olmayacaq. Son həftələrdə Kloppla “Real Madrid” də əlaqə saxlanılıb.

