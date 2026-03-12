“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib

“Liverpul” mərkəz müdafiəçisi İbrahima Konateni saxlamaq niyyətindədir və ona sərfəli yeni müqavilə təklif edib.
İdman.Biz-in CaughtOffside-a istinadən verdiyi məlumata görə, Mersisayd klubunun rəhbərliyi 26 yaşlı futbolçunun gələcəyi ilə bağlı uzunmüddətli transfer dastanının qarşısını almaq üçün mümkün qədər tez bir zamanda cavab istəyir.
Bir neçə Avropa nəhəngi fransız müdafiəçi ilə bağlı vəziyyəti diqqətlə izləyir. “Real Madrid”, PSJ və “İnter” bu yay öz səviyyəli oyunçunu pulsuz transferlə transfer etmək ehtimalını qəbul edərək Konate ilə maraqlanır.
Konate “Liverpul”da beşinci mövsümünü keçirir. Bu müddət ərzində fransız futbolçu “qırmızılar”da 171 oyun keçirib, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.