12 Mart 2026
AZ

“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 01:55
129
“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib

“Liverpul” mərkəz müdafiəçisi İbrahima Konateni saxlamaq niyyətindədir və ona sərfəli yeni müqavilə təklif edib.

İdman.Biz-in CaughtOffside-a istinadən verdiyi məlumata görə, Mersisayd klubunun rəhbərliyi 26 yaşlı futbolçunun gələcəyi ilə bağlı uzunmüddətli transfer dastanının qarşısını almaq üçün mümkün qədər tez bir zamanda cavab istəyir.

Bir neçə Avropa nəhəngi fransız müdafiəçi ilə bağlı vəziyyəti diqqətlə izləyir. “Real Madrid”, PSJ və “İnter” bu yay öz səviyyəli oyunçunu pulsuz transferlə transfer etmək ehtimalını qəbul edərək Konate ilə maraqlanır.

Konate “Liverpul”da beşinci mövsümünü keçirir. Bu müddət ərzində fransız futbolçu “qırmızılar”da 171 oyun keçirib, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub
03:12
Dünya futbolu

PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub - FOTO

“Pari Sen-Jermen” “Çelsi”ni 5:2 hesabı ilə məğlub edib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb
01:37
Dünya futbolu

Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb

24 yaşlı futbolçu bu mövsüm 37 oyun keçirib, 15 qol vurub
“Tottenhem”in qapıçısı Antonin Kinski “Atletiko” ilə uğrusuz oyundan sonra fikir bildirib
01:00
Dünya futbolu

“Tottenhem”in qapıçısı Antonin Kinski “Atletiko” ilə uğrusuz oyundan sonra fikir bildirib

“Atletiko” ilə matç Kinskinin karyerasında Çempionlar Liqasında ilk oyunu idi
Alfonso Devis 25 yaşında karyerasını bitirə bilər
00:31
Dünya futbolu

Alfonso Devis 25 yaşında karyerasını bitirə bilər

Alfonso Devis bu mövsüm “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 13 oyuna çıxıb
Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər
00:12
Dünya futbolu

Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər

Almaniya millisi DÇ-2014-ü qazansa da, 2018 və 2022-ci il turnirlərində qrup mərhələsini keçə bilməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib