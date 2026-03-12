PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub - FOTO

Martın 11-dən 12-nə keçən gecə 2025/2026-cı il mövsümünün Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Pari Sen-Jermen” “Çelsi”ni 5:2 hesabı ilə məğlub edib.
Matçın sonunda “Çelsi”nin portuqaliyalı cinah oyunçusu Pedro Netunun davranışı səbəbindən kütləvi dava baş verib.
Matçın 90+2-ci dəqiqəsində Netu xüsusi təlim keçmiş stüart oğlandan topu almağa çalışdı, lakin o, bunu aqressiv şəkildə etdi və oğlanı sinəsindən itələyərək yerə yıxdı. Parisli oyunçular da stüartın müdafiəsinə qalxdılar.
Dava bir neçə dəqiqədən çox çəkmədi və hakimlər heç bir kart vermədən oyunçuları sakitləşdirməyi bacardılar.