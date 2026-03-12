12 Mart 2026
AZ

PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 03:12
103
PSJ - “Çelsi” matçının sonunda Netunun hərəkətinə görə kütləvi dava olub

Martın 11-dən 12-nə keçən gecə 2025/2026-cı il mövsümünün Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, “Pari Sen-Jermen” “Çelsi”ni 5:2 hesabı ilə məğlub edib.

Matçın sonunda “Çelsi”nin portuqaliyalı cinah oyunçusu Pedro Netunun davranışı səbəbindən kütləvi dava baş verib.


Matçın 90+2-ci dəqiqəsində Netu xüsusi təlim keçmiş stüart oğlandan topu almağa çalışdı, lakin o, bunu aqressiv şəkildə etdi və oğlanı sinəsindən itələyərək yerə yıxdı. Parisli oyunçular da stüartın müdafiəsinə qalxdılar.

Dava bir neçə dəqiqədən çox çəkmədi və hakimlər heç bir kart vermədən oyunçuları sakitləşdirməyi bacardılar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib
01:55
Dünya futbolu

“Liverpul” Konateyə yeni sərfəli müqavilə təklif edib

Konate “Liverpul”da beşinci mövsümünü keçirir
Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb
01:37
Dünya futbolu

Maykl Olise “Qızıl top”u qazanmaq şanslarından danışıb

24 yaşlı futbolçu bu mövsüm 37 oyun keçirib, 15 qol vurub
“Tottenhem”in qapıçısı Antonin Kinski “Atletiko” ilə uğrusuz oyundan sonra fikir bildirib
01:00
Dünya futbolu

“Tottenhem”in qapıçısı Antonin Kinski “Atletiko” ilə uğrusuz oyundan sonra fikir bildirib

“Atletiko” ilə matç Kinskinin karyerasında Çempionlar Liqasında ilk oyunu idi
Alfonso Devis 25 yaşında karyerasını bitirə bilər
00:31
Dünya futbolu

Alfonso Devis 25 yaşında karyerasını bitirə bilər

Alfonso Devis bu mövsüm “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 13 oyuna çıxıb
Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər
00:12
Dünya futbolu

Klopp dünya çempionatından sonra Almaniya millisinə başçılıq edə bilər

Almaniya millisi DÇ-2014-ü qazansa da, 2018 və 2022-ci il turnirlərində qrup mərhələsini keçə bilməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib