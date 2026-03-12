12 Mart 2026
“Tottenhem”in qapıçısı Antonin Kinski “Atletiko” ilə uğrusuz oyundan sonra fikir bildirib

12 Mart 2026 01:00
“Tottenhem Hotspur”un qapıçısı Antonin Kinski UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Atletiko Madrid”ə qarşı (2:5) ilk oyununun 17-ci dəqiqəsində əvəzləndikdən sonra ilk dəfə açıqlama verib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, 15-ci dəqiqəyə qədər qapıçı üç qol buraxmışdı ki, bunlardan ikisi öz səhvlərinin nəticəsi idi.

“Mesajlar üçün təşəkkürlər. Bir arzudan kabusa və yenidən bir arzuya. Tezliklə görüşənədək”, - Kinski sosial media hesabında yazıb.

“Atletiko” ilə matç Kinskinin karyerasında Çempionlar Liqasında ilk oyunu idi.

