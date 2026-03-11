“Barselona” azarkeşi stadionu səhv saldığı üçün İngiltərə üçüncü divizionunun oyununu izləyib

“Barselona” azarkeşi UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Nyukasl Yunayted”lə oyun əvəzinə “Ekseter Siti”nin “Linkoln”la oyununa baxıb.
İdman.Biz bildirir ki, azarkeş şəhərləri səhv salıb və başqa bir “Sent-Ceyms Park” stadionuna gedib.
“Dünən gecə səhv “Sent-Ceyms Park”ı ziyarət edən “Barselona” azarkeşi üçün bu, iki şəhərdə və iki tamamilə fərqli stadionda danışılan bir hekayə idi.
Londondan Devona səyahət edən ispaniyalı futbol azarkeşi “Nyukasl Yunayted”lə oyunu gözləmək üçün Adam Stansfild Stendi tribunasının turniketini keçib. O, yalnız biletini stadion işçilərinə göstərəndə səhvini anlayıb.
Lakin həmin axşam o, futbol izləməli oldu – “Ekseter Siti”nin işçiləri ona əsl “Sent-Ceyms Park” stadionunun işıqları altında “Linkoln”la oyunu izləmək üçün bilet verdilər!” - deyə sosial şəbəkədəki rəsmi “Ekseter Siti” hesabında bildirib.