Laporta Xavinin tənqidlərinə cavab verdi

9 Mart 2026 13:58
“Barselona”nın prezidentliyinə namizəd Joan Laporta klubun sabiq baş məşqçisi Xavinin rəhbərliyi tənqid etməsinə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Laporta Xavinin komandanı idarə etməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırkı baş məşqçi Hans-Diter Flik eyni futbolçularla uğurlu nəticələr qazanmağı bacarır.

Laporta vurğulayıb ki, Xavinin nəzarəti itirdiyi oyunçularla Flik hazırda qələbələr əldə edir.

Qeyd edək ki, Xavi 2021–2024-cü illərdə “Barselona”ya rəhbərlik edib. Bu müddətdə o, komanda ilə İspaniya çempionluğunu və ölkə Superkubokunu qazanıb.

