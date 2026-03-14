14 Mart 2026
“Jirona” La Liqanın 28-ci turunda “Atletik”i böyük hesabla məğlub edib

14 Mart 2026 19:11
İspaniya La Liqasının 28-ci turunun “Jirona” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun “Estadio Municipal de Montilivi”də (Jirona, İspaniya) baş tutub. Meydan sahibləri 3:0 hesablı qələbə qazanıblar.

“Jirona”nın müdafiəçisi Uqo Rinkon matçın ilk qolunu dördüncü dəqiqədə vurub. 77-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Azzedin Unai ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. “Jirona”nın yarımmüdafiəçisi Klaudio Eçeverri 90+2-ci dəqiqədə qol vuraraq hesabı 3:0 edib.

İspaniya liqasında 28 oyundan sonra “Atletik Bilbao” 35 xala malikdir və turnir cədvəlində 10-cu yerdədir. “Jirona” 34 xalla 11-ci yerdədir.

