“İnter” A Seriyasının 29-cu turunda “Atalanta”nı məğlub edə bilməyib - VİDEO

İtaliya A Seriyasının 29-cu turunun “İnter” və “Atalanta” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar Milandakı “Stadio Giuseppe Meazza”da oynayıblar. Matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.
Oyunda ilk qolu Françesko Espozito vurub. Ev sahibi komandanın hücumçusu 26-cı dəqiqədə fərlənib. 82-ci dəqiqədə qonaq hücumçu Nikola Krstoviç bərabərlik qolunu vurub.
“İnter” hazırda 68 xala malikdir. 29 oyundan sonra komanda A Seriyasında turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Atalanta” 47 xalla yeddinci yerdədir.