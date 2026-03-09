Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO

“Şou-biznesdə etik olmayan addım atmaqla zirvəyə çıxmaq mümkündür. Soyunmaqla, kiməsə sataşmaqla məşhur olmağın ömrü 40 gün çəkir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Baku TV-nin “Qapqara” verilişinin yeni buraxılışında qonaq olan prodüser Anar Mədətov söyləyib.
“Sıfırdan ulduz yaratmaq bu gün də mümkündür” deyən prodüser sözlərinə əlavə edib:
“Kişidən fərqli olaraq, qadını məşhur etmək daha asandır. Amma onu ulduza çevrildikdən sonra qorumaq çətindir”.
A.Mədətov verilişdə, həmçinin oğlu, Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin öz soyadını dəyişməsinə də münasibət bildirib:
“Mahir məni ata kimi rədd etməyib. Soyadını dəyişməsi onun öz seçimidir”.
Ətraflı sujetdə: