9 Mart 2026
Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 12:58
Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO

“Şou-biznesdə etik olmayan addım atmaqla zirvəyə çıxmaq mümkündür. Soyunmaqla, kiməsə sataşmaqla məşhur olmağın ömrü 40 gün çəkir”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Baku TV-nin “Qapqara” verilişinin yeni buraxılışında qonaq olan prodüser Anar Mədətov söyləyib.

“Sıfırdan ulduz yaratmaq bu gün də mümkündür” deyən prodüser sözlərinə əlavə edib:

“Kişidən fərqli olaraq, qadını məşhur etmək daha asandır. Amma onu ulduza çevrildikdən sonra qorumaq çətindir”.

A.Mədətov verilişdə, həmçinin oğlu, Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin öz soyadını dəyişməsinə də münasibət bildirib:

“Mahir məni ata kimi rədd etməyib. Soyadını dəyişməsi onun öz seçimidir”.

Ətraflı sujetdə:

İdman.Biz
