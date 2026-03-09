9 Mart 2026
AZ

Azər Bağırov: “Mənə elə gəlir ki, biz iki xal itirdik”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
9 Mart 2026 21:28
30
Azər Bağırov: “Mənə elə gəlir ki, biz iki xal itirdik”

“Yaxşı komandaya qarşı oynadıq. “Zirə”də illərin oturuşmuş heyəti var. Rəqibin güclü tərəflərini futbolçulara demişdik”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Kəpəz”in baş məşqçisi Azər Bağırov Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Zirə” ilə 2:2 hesablı heç-heçədən sonra deyib.

“Maraqlı oyun alındı. İlk 10 dəqiqə bizim üçün yaxşı olmadı. 10-cu dəqiqədən sonra toparlandıq. Daha dəqiq oynamağı bacarsaydıq, sonuncu dəqiqədə qələbəni əldən verməzdik. Əfsuslar olsun. Önümüzə baxacağıq. Qarşıda çətin oyunlarımız var.

Son saniyələrdə qol buraxdığımızı nəzərə alsaq, mənə elə gəlir ki, biz 2 xal itirdik”, - Bağırov bildirib.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Turan Tovuz” matçında hesab açılıb - CANLI
21:46
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Turan Tovuz” matçında hesab açılıb - CANLI

Oyun “Palms Sport Arena”da keçirilir
Rəşad Sadıqov: “Bir xal da yaxşı nəticədir”
21:13
Azərbaycan çempionatı

Rəşad Sadıqov: “Bir xal da yaxşı nəticədir”

“Zirə” Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda doğma meydanda “Kəpəz”lə 2:2 hesablı heç-heçə edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib
Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”
16:52
Futbol

Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”

“Neftçi” - “Turan Tovuz” oyunu saat 20:30-da start götürəcək
“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır
15:00
Futbol

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır

Matç saat 20:30-da başlayacaq
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”
13:28
Futbol

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”

Coşqun Diniyev hakim qərarlarını haqlı sayır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb